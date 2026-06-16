Лаймер і Баварія досягли принципової згоди щодо нового контракту

Німеччина

Переговори щодо фінансових деталей успішно завершені.

Захисник мюнхенської Баварії Конрад Лаймер близький до підписання нового контракту з клубом.

За інформацією джерел, сторонам вдалося повністю врегулювати фінансові розбіжності, які раніше гальмували переговорний процес, та досягти принципової згоди щодо продовження співпраці.

Очікується, що новий договір буде підписаний найближчим часом.

Нагадаємо, чинний контракт Лаймера з Баварія Мюнхен розрахований до 30 червня 2027 року.