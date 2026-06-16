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  • Німеччина

    16 червня 2026, 21:57

    Лаймер і Баварія досягли принципової згоди щодо нового контракту

    Переговори щодо фінансових деталей успішно завершені.

    Конрад Лаймер, getty images
    Конрад Лаймер, getty images 16 червня 2026, 21:57

    Захисник мюнхенської Баварії Конрад Лаймер близький до підписання нового контракту з клубом.

    За інформацією джерел, сторонам вдалося повністю врегулювати фінансові розбіжності, які раніше гальмували переговорний процес, та досягти принципової згоди щодо продовження співпраці.

    Очікується, що новий договір буде підписаний найближчим часом.

    Нагадаємо, чинний контракт Лаймера з Баварія Мюнхен розрахований до 30 червня 2027 року.

    Лаймер виступає за Баварію з літа 2023 року. У поточному сезоні він провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 13 результативних передач.

    Сергій Владиченко

    Сергій Владиченко

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