Криштиану Роналду получил признание за свою игру в 2019 году, которая помогла Ювентусу выиграть Серию А, а сборной Португалии – Лигу наций.

Нападающий был назван лучшим игроком 2019 года на церемонии Globe Soccer Awards, которая состоялась в Дубае. Агент Роналду Жорже Мендеш получил приз лучшему агенту, одноклубник Миралем Пьянич – награду "за карьеру игрока", а лучшим спортивным директором был назван Андреа Берта из мадридского Атлетико.

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN