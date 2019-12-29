Италия

Нападающий Ювентуса в Дубае был назван лучшим футболистом уходящего года.

Криштиану Роналду получил признание за свою игру в 2019 году, которая помогла Ювентусу выиграть Серию А, а сборной Португалии – Лигу наций.

Нападающий был назван лучшим игроком 2019 года на церемонии Globe Soccer Awards, которая состоялась в Дубае. Агент Роналду Жорже Мендеш получил приз лучшему агенту, одноклубник Миралем Пьянич – награду "за карьеру игрока", а лучшим спортивным директором был назван Андреа Берта из мадридского Атлетико.

Криштиану стал лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards четвертый раз подряд, а всего – шестой.

Также Роналду, который занял третье место в голосовании за Золотой мяч, был назван самым ценным игроком Серии А.