Италия

Аргентинец стал полноправным игроком "шпор".

Полузащитник Джованни Ло Чельсо подписал постоянный контракт с Тоттенхэмом, сообщил лондонский клуб в Твиттере. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Стоимость выкупа Ло Чельсо не разглашается официально, однако предположительно она составила 51 млн фунтов вдобавок к 15 млн, которые были уплачены за аренду игрока.

Полузащитник не играл в начале сезона из-за травмы бедра, но затем набрал хорошую форму. На его счету 20 матчей и два гола за Тоттенхэм во всех турнирах.

При этом Тоттенхэм потерял другого полузащитника – Кристиан Эриксен официально стал игроком Интера.