Италия

"Волки" не заметили Болонью в чемпионате Италии.

Римская Рома в рамках 11-го тура итальянской Серии А разгромила Болонью (1:5).

Уже в первом тайме "волки" забили пять голов в ворота соперника.

Последний раз команда забивала пять голов в первой половине игры в 1931 году в поединке Серии А против Падовы. Также в 1930-м Рома забивала пять в ворота Ливорно.

Несмотря на разгромную победу подопечные Паулу Фонсеки не смогли подняться в зону еврокубков и занимают шестое место.

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