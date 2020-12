Криштиану Роналду не реализовал одиннадцатиметровый удар в поединке 12-го тура Серии А против Аталанты.

Для португальского нападающего данный пенальти стал третьим нереализованным в рамках чемпионата Италии.

Роналду забил 21 удар из 24. Примечательно, что все удары Криштиану в левый нижний угол заканчивались голом.

Cristiano Ronaldo missed only the third penalty of his Serie A career this evening:



◉ 24 penalties taken

◎ 21 penalties scored



