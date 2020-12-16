Криштиану Роналду не реализовал одиннадцатиметровый удар в поединке 12-го тура Серии А против Аталанты.

Для португальского нападающего данный пенальти стал третьим нереализованным в рамках чемпионата Италии.

Роналду забил 21 удар из 24. Примечательно, что все удары Криштиану в левый нижний угол заканчивались голом.

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