Португальский нападающий произвел осечку в матче с Аталантой.
Криштиану Роналду, getty images
16 декабря 2020, 22:40
Криштиану Роналду не реализовал одиннадцатиметровый удар в поединке 12-го тура Серии А против Аталанты.
Для португальского нападающего данный пенальти стал третьим нереализованным в рамках чемпионата Италии.
Роналду забил 21 удар из 24. Примечательно, что все удары Криштиану в левый нижний угол заканчивались голом.
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