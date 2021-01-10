Предлагаем вашему вниманию составы команд.
Ромелу Лукаку, getty images
10 января 2021, 12:59
В 17 туре чемпионата Италии Рома на своем поле сразится с одним из претендентов на чемпионство — Интером.
Антонио Конте в нападении доверил место Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесу.
Рома: Лопес — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Пеллегрини, Джеко, Мхитарян
Запасные: Фарелли, Фузато, Кристанте, Жезус, Майораль, Кумбулла, К. Перес, Б. Перес, Диавара, Провиденс, Подгоряну
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Дармиан — Лукаку, Мартинес
Запасные: Паделли, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Янг, Эриксен
Поединок состоится в воскресенье, 10 января. Начало в 13:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.