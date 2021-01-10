Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

В 17 туре чемпионата Италии Рома на своем поле сразится с одним из претендентов на чемпионство — Интером.

Антонио Конте в нападении доверил место Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесу.

Рома: Лопес — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Пеллегрини, Джеко, Мхитарян

Запасные: Фарелли, Фузато, Кристанте, Жезус, Майораль, Кумбулла, К. Перес, Б. Перес, Диавара, Провиденс, Подгоряну

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Дармиан — Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Янг, Эриксен

Поединок состоится в воскресенье, 10 января. Начало в 13:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.