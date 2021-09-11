Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Серии А.

Аталанта в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Италии примет на своем поле Фиорентину.

Аталанта — Фиорентина

Суббота, 11 сентября, 21:45. Стадион Атлети Адзурри, Бергамо. Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани.

Аталанта после двух сыгранных матчей смогла набрать четыре балла благодаря победе над Торино в непростом матче, а также ничейному результату против Болоньи. Нельзя сказать, что подопечные Гасперини выглядели убедительно в тех играх, но это лишь начало сезона, а потому бергамаски должны набрать обороты.

Фиорентина, в свою очередь, не очень далеко ушла от Аталанты в турнирной таблицы, расположившись на десятой строчке турнирной таблицы с тремя баллами. "Фиалки" уступили Роме со счетом 1:3, а затем одолели Торино — 2:1. Фиорентина смогла сохранить своих лидеров в это трансферное окно и сделала несколько качественных точечных усилений.

Последние матчи между этими командами, как правило, получались довольно результативными — 18 голов за пять игр, а потому верится, что и в этот раз команды будут действовать довольно открыто, что в отношении Аталанты уже давно не вызывает сомнений. "Фиалки" вполне готовы дать бой более сильному сопернику. По крайней мере, до тех пор, пока будут выдерживать темп.

Джан Пьеро Гасперини точно не сможет рассчитывать на Луиса Мюриэля и, скорее всего, в его распоряжении не будет Дувана Сапаты, а потому линия атаки может выглядеть довольно интересно — Малиновский, Иличич и Пессина. У Фиорентины же нельзя не отметить среднюю линию — Кастровилли, Торрейра и Бонавентура. С таким набором футболистов можно строить зрелищную игру.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Аталанта забила более 2,5 голов в последних 8 матчах против Фиорентины во всех соревнованиях.

Аталанта забила не менее 2 голов в 7 из последних 8 матчей против Фиорентины во всех соревнованиях.

Аталанта выиграла последние 3 матча против Фиорентины во всех соревнованиях.

Аталанта не проигрывает в 13 из последних 14 матчей (Серия А).

В последних 3 домашних матчах (Серия А) Аталанты было забито меньше 2,5 голов.