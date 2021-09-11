Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Серии А.

Ювентус в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Италии отправится в гости к Наполи.

Наполи — Ювентус

Суббота, 11 сентября, 19:00. Стадион им. Марадоны, Неаполь. Главный арбитр встречи — Массимо Иррати.

Наполи подходит к поединку с максимально возможным показателем набранных баллов после двух сыгранных матчей. В первом для себя поединке текущего розыгрыша чемпионата Италии неаполитанцы уверенно обыграли Венецию, а позже одолели Дженоа. Однако теперь соперник у Наполи несколько серьезнее.

Ювентус, в свою очередь, за первые два тура набрал всего лишь один балл и находится на двенадцатой строке турнирной таблицы. В первом туре туринцы упустили победу над Удинезе, ведя со счетом 2:0, а после этого минимально уступили Эмполи. К тому же, Ювентус лишился Криштиану Роналду, хоть это многими и воспринимается как что-то положительное.

Аллегри нужно строить новую команду вокруг кого-то другого. Конечно, первым приходит в голову Пауло Дибала, но аргентинский нападающий пока что не набрал оптимальную форму. Для туринцев крайне важно набрать очки, чтобы не так сильно отстать от лидирующего эшелона команд уже на самом старте сезона.

И Лучано Спаллетти, и Массимилиано Аллегри, очень опытные специалисты, а потому игра вполне может стать своеобразным шахматным поединком. В последних пяти матчах чемпионата Италии между этими командами непременно побеждал хозяин поля. Что же, сможет ли туринская команда сломить эту тенденцию и немного реабилитироваться перед своими фанатами?

Массимилиано Аллегри не помогут Федерико Кьеза и ряд латиноамериканских футболистов: Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Данило и Родриго Бентанкур.

Кьеза травмировался в матче сборной Италии и присоединился в лазарет к Артуру и Кайо Жорже. Однако есть и позитивные новости. Аарон Рэмси сможет сыграть в предстоящем поединке.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Наполи не проиграл в последних 12 домашних матчах (Серия А).

В последних 4 выездных матчах Ювентус в Серии А было забито более 2,5 голов.

Ювентус забивал не менее 2 голов в последних 4 выездных матчах (Серия А).

Наполи забивал не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей (Серия А).

Ювентус не проиграл в последних 5 выездных матчах (Серия А).