Представляем вашему вниманию видео всех забитых мячей минувшего тура Серии А.
Игроки Наполи, Getty Images
21 сентября 2021, 19:59
Четвертый тур итальянской Серии А подошел к своему завершению, подарив нам множество интересных противостояний.
Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура первенства Италии.
Видео всех голов четвертого тура Серии А:
Напомним, что на Football.ua доступен материал с итогами четвертого тура итальянской Серии А.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.