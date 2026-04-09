Захисник Ліверпуля прокоментував поразку від ПСЖ.

Англійський Ліверпуль у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився французькому Парі Сен-Жермен на полі суперників.

ПСЖ — Ліверпуль 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник та капітан "червоних" Вірджил ван Дейк прокоментував виступ власної команди.

"Це був важкий матч, на що ми й очікували. Я думаю, що ми захищались із надто великою кількістю гравців у штрафному майданчику. На жаль, перший гол супроводжував рикошет.

У нас були певні моменти в першому таймі, коли ми в атаці могли б зіграти краще. Звичайно, я зовсім не радий програти тут, але єдиний позитивний момент — це те, що у нас є ще одна гра наступного тижня. Але тепер, очевидно, ми маємо перемикати увагу, і на нас також чекає Фулгем.

П’ять захисників? Зрештою, наші флангові гравці все одно мали б виконувати свою роботу. Вони, очевидно, рухаються скрізь, і потрібно добре зв’язуватись із рештою гравців захисту, слідувати за своїм опонентом, іноді ризикувати в цьому сенсі, чекати на потрібний момент, щоб виграти м'яч і, сподіваюсь, робити свою справу в контратаках.

Думаю, у нас були деякі можливості зробити грати саме таким чином, але ми це робили не дуже добре. Проте, сподіваюсь, ми можемо бути набагато кращими, особливо у володінні м'ячем, на Енфілді.

Очевидно, що минулого року ми грали тут гру, яку мали програти, але ми її виграли. Аліссон Беккер тоді зіграв, мабуть, свою найкращу гру в кар'єрі. Але ми не змогли виконати своє завдання на Енфілді. Зараз ми програємо 0:2, і нам потрібно показати особливу гру наступного тижня. Але у нас також є дуже важлива гра перед цим, тому зосередимось спочатку на ній.

Не слід забувати, що ми граємо проти переможців Ліги чемпіонів минулого сезону, і ви бачите їхній рівень у іграх, які вони вже провели цього сезону, як у лізі, так і в Лізі чемпіонів, і наскільки хорошими вони можуть бути. Насправді не має значення, на виїзді чи вдома — ми повинні бути абсолютно бездоганними у всьому, що ми робимо.

Сподіваємось, що наші вболівальники також зможуть зіграти в цьому велику роль. Я пережив багато особливих вечорів на Енфілді, мені дуже пощастило, і я маю привілей, і наші вболівальники — це хребет клубу, і, сподіваюсь, вони знову зможуть бути з нами", — заявив нідерландський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Ліверпулем та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 14 квітня.