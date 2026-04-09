Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Ліверпулем.

Французький Парі Сен-Жермен обіграв англійський Ліверпуль у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що ми заслужили на цей результат. Це був дуже складний, дуже напружений матч, особливо в першому таймі.

Після перерви ми створили багато моментів. Шкода хіба що через те, що, гадаю, ми могли забити хоча б ще один гол. Але це футбол, і треба з цим змиритись.

Сьогодні, я думаю, атмосфера на стадіоні була неймовірною. Я також думаю, що ми виправдали очікування наших уболівальників, а це дуже важко. Зараз саме час насолодитись цим, відновитись, відпочити та подумати про наступний матч у Ліверпулі.

Я бачив цей зв'язок між уболівальниками та командою з перших днів, коли я приїхав. І зараз цей зв'язок сильніший, аніж будь-коли. Ми їдемо до Ліверпуля, як завжди, з бажанням виграти матч.

Там на нас очікують страждання, бо Енфілд — дуже складний стадіон, але з цією командою ми можемо спробувати знайти найкращий спосіб гри, і це, безперечно, включає в себе постійну атаку", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Ліверпулем та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 14 квітня.