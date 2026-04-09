football.ua
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР

  • Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

    09 квітня 2026, 10:42

    Доннарумма прокоментував невихід Італії на ЧС: Перші дні були дуже важкими

    Воротар висловив підтримку Гаттузо, Буффону та Гравіні.

    Джанлуїджі Доннарумма, getty images
    Джанлуїджі Доннарумма, getty images 09 квітня 2026, 10:42

    Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма вперше публічно висловився після резонансної поразки збірної Італії від Боснії у плейоф відбору на чемпіонат світу, яка залишила команду без мундіалю втретє поспіль.

    Воротар, який виконував обов’язки капітана, емоційно відреагував на інформацію про нібито вимоги гравців щодо бонусів:

    "Найбільше мене ранило те, що випливло назовні. Як капітан, я ніколи не просив у збірної Італії жодного євро. Нашим подарунком мала бути поїздка на чемпіонат світу, але цього не сталося".

    Доннарумма підкреслив, що ці чутки боляче вдарили по команді:

    "Мене більше за все образили коментарі та слова, які пролунали вголос".

    Після невдачі у відборі в італійському футболі відбулися кадрові зміни — свої посади залишили Джанлуїджі Буффон, Дженнаро Гаттузо та функціонер Габріеле Гравіна.

    Голкіпер висловив їм підтримку:

    "У мене були чудові стосунки з Джіджі, з Гаттузо, з Гравіною. Нам їх дуже шкода, і ми відчуваємо відповідальність за те, що сталося".

    Попри серйозне розчарування, Доннарумма закликав не забувати й про досягнення збірної, зокрема перемогу на Євро-2020:

    "За ці роки ми досягли важливих речей. Не все слід викидати даремно".

    Голкіпер визнав, що перші дні після поразки були надзвичайно важкими, але команда повинна рухатися далі:

    "Боляче, справді боляче. Але потрібно починати заново, рухатися вперед і реагувати".

    Таким чином, до найближчих товариських матчів у червні Італію готуватиме новий тренер і пошуки кандидатів вже розпочалися.

    Сергій Владиченко

    Сергій Владиченко

    Football.ua

    всі статті автора

    Люди

    Джанлуїджі Доннарумма

    Команди

    Італія Манчестер Сіті

    Джерела

    Football Italia

    Стрічка новин

    Чемпіонат світу-2026