Доннарумма прокоментував невихід Італії на ЧС: Перші дні були дуже важкими

Воротар висловив підтримку Гаттузо, Буффону та Гравіні.

Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма вперше публічно висловився після резонансної поразки збірної Італії від Боснії у плейоф відбору на чемпіонат світу, яка залишила команду без мундіалю втретє поспіль.

Воротар, який виконував обов’язки капітана, емоційно відреагував на інформацію про нібито вимоги гравців щодо бонусів:

"Найбільше мене ранило те, що випливло назовні. Як капітан, я ніколи не просив у збірної Італії жодного євро. Нашим подарунком мала бути поїздка на чемпіонат світу, але цього не сталося".

Доннарумма підкреслив, що ці чутки боляче вдарили по команді:

"Мене більше за все образили коментарі та слова, які пролунали вголос".

Після невдачі у відборі в італійському футболі відбулися кадрові зміни — свої посади залишили Джанлуїджі Буффон, Дженнаро Гаттузо та функціонер Габріеле Гравіна.

Голкіпер висловив їм підтримку:

"У мене були чудові стосунки з Джіджі, з Гаттузо, з Гравіною. Нам їх дуже шкода, і ми відчуваємо відповідальність за те, що сталося".

Попри серйозне розчарування, Доннарумма закликав не забувати й про досягнення збірної, зокрема перемогу на Євро-2020:

"За ці роки ми досягли важливих речей. Не все слід викидати даремно".

Голкіпер визнав, що перші дні після поразки були надзвичайно важкими, але команда повинна рухатися далі:

"Боляче, справді боляче. Але потрібно починати заново, рухатися вперед і реагувати".