Представляем вашему вниманию видео всех взятий ворот, которые пришлись на минувший тур чемпионата Италии.
Специя - Ювентус, Getty Images
25 сентября 2021, 00:55
Пятый тур итальянской Серии А подошел к своему завершению, подарив нам множество интересных противостояний.
Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура первенства Италии.
Видео всех голов 5-го тура Серии А:
Напомним, что на Football.ua доступен материал с итогами пятого тура итальянской Серии А.
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