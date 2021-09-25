Италия

Представляем вашему вниманию видео всех взятий ворот, которые пришлись на минувший тур чемпионата Италии.

Пятый тур итальянской Серии А подошел к своему завершению, подарив нам множество интересных противостояний.

Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура первенства Италии.

Видео всех голов 5-го тура Серии А:

Напомним, что на Football.ua доступен материал с итогами пятого тура итальянской Серии А.

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