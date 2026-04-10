Ваутер Гус поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Захисник АЗ Алкмар Ваутер Гус прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (0:3).

"У мене було відчуття, що ми добре позиціонувалися на полі. Але після першого гола Шахтаря ми фактично подарували ще два. Це дуже прикро.

Такого не повинно зі мною траплятися. У мене все ще є впевненість перед матчем-відповіддю, але він буде дуже важким", — наводить слова Гуса Voetbal.nl.

