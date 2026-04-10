Легендарний воротар порадив Мусіалі зосередитися на відновленні після травми.

Колишній голкіпер збірної Німеччини Олівер Кан висловився щодо ситуації півзахисника Баварії Джамала Мусіали, який нещодавно повернувся після серйозної травми.

Ексворотар вважає, що молодому футболісту варто зробити паузу та не поспішати з поверненням на міжнародний рівень:

"Йому слід відмовитися від участі у чемпіонаті світу".

Кан також підкреслив важливість повноцінного відновлення:

"Якщо я відчуваю, що з моєю грою щось не так, то маю працювати над собою, щоб знову бути готовим".

Нагадаємо, 23-річний Мусіала пропустив значну частину сезону-2025/26 — 116 днів — через перелом малогомілкової кістки.

