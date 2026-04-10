Легендарний воротар порадив Мусіалі зосередитися на відновленні після травми.
10 квітня 2026, 13:23
Колишній голкіпер збірної Німеччини Олівер Кан висловився щодо ситуації півзахисника Баварії Джамала Мусіали, який нещодавно повернувся після серйозної травми.
Ексворотар вважає, що молодому футболісту варто зробити паузу та не поспішати з поверненням на міжнародний рівень:
"Йому слід відмовитися від участі у чемпіонаті світу".
Кан також підкреслив важливість повноцінного відновлення:
"Якщо я відчуваю, що з моєю грою щось не так, то маю працювати над собою, щоб знову бути готовим".
Нагадаємо, 23-річний Мусіала пропустив значну частину сезону-2025/26 — 116 днів — через перелом малогомілкової кістки.
