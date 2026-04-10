Ліга чемпіонів

Досвідчений німець провів неймовірний матч проти "вершкових".

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр був визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших матчів 1/4 фіналу турніру. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У поєдинку проти мадридського Реалу 40-річний німець зробив дев'ять сейвів, чим допоміг Баварії здобути виїзну перемогу (2:1) у Мадриді.

У боротьбі за нагороду Ноєр випередив Хуліана Альвареса (Атлетіко), Давіда Раю (Арсенал) та Хвічу Кварацхелію (ПСЖ).

Нинішнього сезону Ноєр провів 31 матч у всіх турнірах, з яких десять на нуль при 30 пропущених м'ячах.

Також УЄФА оголосив символічну збірну тижня Ліги чемпіонів, куди потрапили одразу троє гравців Баварії, включаючи Ноєра.

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 14-15 квітня.