Алленаторе римської Роми Жозе Моурінью визнаний тренером серпня в італійській Серії А.

Відзначимо, що протягом останнього місяці літа "джалороссі" провели 4 матчі, у яких здобули 3 перемоги та звели до нічиєї матч проти Ювентуса.

Наразі "вовки" ділять перше місце у таблиці з Аталантою, поступаючись бергамаскам лише за кількістю забитих. Загальна різниця м'ячів Роми на старті сезону — 6:1.

Your #SerieA💎 Coach of the Month for August: @ASRomaEN boss José Mourinho! 👏