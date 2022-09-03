Португалець отримав почесну нагороду.
Жозе Моурінью, Серія А
03 вересня 2022, 19:41
Алленаторе римської Роми Жозе Моурінью визнаний тренером серпня в італійській Серії А.
Відзначимо, що протягом останнього місяці літа "джалороссі" провели 4 матчі, у яких здобули 3 перемоги та звели до нічиєї матч проти Ювентуса.
Наразі "вовки" ділять перше місце у таблиці з Аталантою, поступаючись бергамаскам лише за кількістю забитих. Загальна різниця м'ячів Роми на старті сезону — 6:1.
Нагадаємо, у неділю римський клуб зіграє проти Удінезе
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