Італія

Президент Монци вчергове вступив у багнюку.

Президент Монци, екс-президент Мілана, і водночас колишній прем'єр-міністр Італії (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011) Сільвіо Берлусконі в черговий раз зганьбився своїм висловлюванням про російсько-українську війну.

Раніше 85-річний політик видав твердження, що Україна має піти на умови росії задля закінчення війни. Тепер же Берлусконі видав наступне:

"Я навіть не зрозумів, чому російські війська розосередилися по Україні, хоча, на мою думку, вони мали залишатися лише навколо Києва. На мою думку, путін хотів захопити його за тиждень і замінити Зеленського на "уряд порядних людей". Рішення Москви про вторгнення було ухвалене у відповідь на звернення проросійських сепаратистів на сході України. Їхні лідери звернулися до Кремля і прямо сказали путіну: "Будь ласка, захищайте нас, бо якщо ви не захищатимете нас, ми не знаємо, як це може закінчитися".

Silvio Berlusconi claims his old pal Putin was “pushed by the Russian population, his party and his ministers” to attack Ukraine and just wanted to “replace Zelensky’s government with a government of decent people and be back in a week”.pic.twitter.com/xyY7WoZ8tN — Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) September 23, 2022

Одразу після того Берлусконі почав шукати шляхи для виправдовування своєї чергової ганьби. "Достатньо було побачити все інтерв'ю цілком, а не просто спрощену фразу, щоб зрозуміти, які у мене думки. Вони давно відомі: агресія проти України невиправдана і неприйнятна, позиція нашої партії чітка. Ми завжди будемо з ЄС і НАТО" - сказав він.

Зазначимо, що у неділю, 25 вересня, в Італії пройдуть парламентські вибори. Берлусконі йде на них на чолі своєї партії "Вперед, Італіє!".

Нагадаємо, що Берлусконі перебуває у давніх дружніх стосунках з путіним.