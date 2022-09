Президент Монци, екс-президент Мілана, і водночас колишній прем'єр-міністр Італії (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011) Сільвіо Берлусконі в черговий раз зганьбився своїм висловлюванням про російсько-українську війну.

Раніше 85-річний політик видав твердження, що Україна має піти на умови росії задля закінчення війни. Тепер же Берлусконі видав наступне:

"Я навіть не зрозумів, чому російські війська розосередилися по Україні, хоча, на мою думку, вони мали залишатися лише навколо Києва. На мою думку, путін хотів захопити його за тиждень і замінити Зеленського на "уряд порядних людей". Рішення Москви про вторгнення було ухвалене у відповідь на звернення проросійських сепаратистів на сході України. Їхні лідери звернулися до Кремля і прямо сказали путіну: "Будь ласка, захищайте нас, бо якщо ви не захищатимете нас, ми не знаємо, як це може закінчитися".

Silvio Berlusconi claims his old pal Putin was “pushed by the Russian population, his party and his ministers” to attack Ukraine and just wanted to “replace Zelensky’s government with a government of decent people and be back in a week”.pic.twitter.com/xyY7WoZ8tN