Італія

Олівер Серенсен продовжить кар'єру в Італії.

Парма на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Мідтьюлланна Олівером Серенсеном.

Угода з 23-річним данцем розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу становила вісім мільйонів євро.

Минулого сезону вихованець Мідтьюлланна провів 41 матч, у яких забив десять голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Леоні переходить до Ліверпуля після узгодження всіх деталей трансферу.