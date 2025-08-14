Олівер Серенсен продовжить кар'єру в Італії.
Олівер Серенсен, ФК Парма
14 серпня 2025, 20:31
Парма на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Мідтьюлланна Олівером Серенсеном.
Угода з 23-річним данцем розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу становила вісім мільйонів євро.
Минулого сезону вихованець Мідтьюлланна провів 41 матч, у яких забив десять голів та віддав п'ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Леоні переходить до Ліверпуля після узгодження всіх деталей трансферу.