Нідерланди. Новина
Румунський фланговий нападник провів в Італії понад 4,5 роки.
Денніс Ман, psv.nl
12 серпня 2025, 15:30
Правий вінгер Денніс Ман залишив Парму й приєднався до ПСВ, передає офіційний сайт клубу Ередивізі.
За даними transfermarkt, ейндговенцям 26-річний румун обійшовся у 8,5 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2029 року.
Наприкінці січня 2021-го Парма виклала за Мана 12,6 млн румунському ФКСБ. На його рахунку 28 голів і 17 асистів у 142-х матчах за "джаллоблу", яким він допоміг виграти Серію В-2023/24.
За збірну Румунії Денніс провів 37 поєдинків, відзначившись десятьма результативними ударами й вісьмома гольовими передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПСВ працює над трансфером іще одного виконавця із Серії А.