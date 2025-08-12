Нідерланди. Новина

Румунський фланговий нападник провів в Італії понад 4,5 роки.

Правий вінгер Денніс Ман залишив Парму й приєднався до ПСВ, передає офіційний сайт клубу Ередивізі.

За даними transfermarkt, ейндговенцям 26-річний румун обійшовся у 8,5 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2029 року.

Наприкінці січня 2021-го Парма виклала за Мана 12,6 млн румунському ФКСБ. На його рахунку 28 голів і 17 асистів у 142-х матчах за "джаллоблу", яким він допоміг виграти Серію В-2023/24.

За збірну Румунії Денніс провів 37 поєдинків, відзначившись десятьма результативними ударами й вісьмома гольовими передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПСВ працює над трансфером іще одного виконавця із Серії А.