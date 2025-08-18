Італія

В Каза Мілан робота кипить.

Італійський Мілан визначився з альтернативним варіантом підсилення лінії атаки на випадок невдачі з купівлею Расмуса Гойлунна або Душана Влаховича. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією авторитетного інсайдера, в разі провалу у переговорах з Манчестер Юнайтед та Ювентусом щодо вищезазначених форвардів, керівництво "россонері" спробують придбати нападника французького Монако Бреля Емболо.

Зазначається, що 28-річний швейцарець має розбіжності з керівництвом "монегасків", і його агенти наполегливо пропонує нападника міланському клубу.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Минулого сезону Брель Емболо відіграв за Монако 42 матчі, забив сім голів та віддав дев'ять результативних передач.