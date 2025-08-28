Головне, щоб без звичних для Мілана форс-мажорів.
Christopher Nkunku, getty images
28 серпня 2025, 10:27
Італійський Мілан досяг принципової згоди про перехід з універсальним нападником лондонського Челсі Крістофером Нкунку. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, наразі "россонері" ведуть активні перемовини з керівництвом "синіх" щодо фінансових умов трансферу 27-річного француза. З самим футболістом вже узгоджено п'ятирічний контракт.
Зазначається, що лондонський клуб хоче отримати за свого гравця більше 30 мільйонів євро. Обидві сторони позитивно оцінюють перебіг переговорів.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону КрІс Нкунку відіграв за Челсі 48 матчів, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.