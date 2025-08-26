Іспанія

Продаж може вирішити фінансові проблеми Барселони.

Челсі зробив офіційну пропозицію щодо 22-річного півзахисника Ферміна Лопеса, пропонуючи 50 мільйонів євро, повідомляє Diario Sport.

Барселона серйозно розглядає цю пропозицію, адже продаж допоможе розв’язати всі проблеми клубу з фінансовим фейр-плей.

Важливу роль відіграє рішення самого Ферміна, який поінформований про інтерес лондонців.

У минулому сезоні Ла Ліги він забив 6 голів і віддав 5 результативних передач у 28 матчах.

