Каталонцям потрібні гроші.
Фермін Лопес, Getty Images
27 серпня 2025, 09:54
Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі готовий викласти за іспанського атакувального півзахисника та вихованця каталонської Барселони Ферміна Лопеса 50 млн євро.
Сума за 22-річного виконавця чимала, але для "блаугранас" такі цифри виявились не надто переконливими.
Іспанські ЗМІ повідомляють, що Барса розраховує побачити, щонайменше, 70 млн євро для початку діалогу про можливий перехід футболіста.
У минулому сезоні Ла Ліги Фермін забив шість голів і віддав п’ять результативних передач у 28 матчах.