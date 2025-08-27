Іспанія

Каталонцям потрібні гроші.

Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі готовий викласти за іспанського атакувального півзахисника та вихованця каталонської Барселони Ферміна Лопеса 50 млн євро.

Сума за 22-річного виконавця чимала, але для "блаугранас" такі цифри виявились не надто переконливими.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Барса розраховує побачити, щонайменше, 70 млн євро для початку діалогу про можливий перехід футболіста.

У минулому сезоні Ла Ліги Фермін забив шість голів і віддав п’ять результативних передач у 28 матчах.