Нідерланди. Новина

Іранець не входить у плани Інтера на сезон-2025/26 і веде переговори з нідерландським клубом.

Нападник міланського Інтера Мехді Таремі може продовжити свою кар’єру в нідерландському ПСВ Ейндховен. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

33-річний іранець не потрапив до заявки Інтера на сезон Серії А-2025/26 і, очевидно, не входить у плани клубу на новий сезон. Зараз ПСВ веде переговори лише з оточенням гравця, а не з самим Інтером.

Контракт Таремі з міланським клубом розрахований до літа 2027 року, а трансферна вартість нападника оцінюється приблизно в 3,5 мільйони євро.

У минулому сезоні форвард забив 3 голи та віддав 9 результативних передач у 43 матчах за Інтер у всіх турнірах. Таремі приєднався до Інтера минулого літа на правах вільного агента з португальського клубу Порту.