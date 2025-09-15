Італія

Український півзахисник може з’явитися у стартовому складі Дженоа проти Комо.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра висловив упевненість, що Руслан Маліновський готовий виходити у стартовому складі команди.

Французький наставник поділився думками напередодні матчу третього туру Серії А проти Комо, який відбудеться сьогодні, 15 вересня, о 21:45 за київським часом.

— Маліновський важливий для нас. Руслан може грати як в опорній зоні, так і вище. Він володіє хорошим ударом та може роздавати гольові передачі, як він це робив у минулому сезоні. Він набирає форму та готовий грати з перших хвилин, — зазначив Вієйра.

У офіційних матчах за Дженоа український хавбек не забивав із сезону-2023/24. Тоді значну частину кампанії він пропустив через перелом ноги.