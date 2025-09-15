Клуб підготує досьє за підсумками перших турів і минулого сезону.
Реал, Getty images
15 вересня 2025, 11:06
Мадридський Реал планує направити офіційну скаргу до ФІФА через ситуацію із суддівством в іспанській першості. Про це стало відомо після оголошення на клубному телеканалі Real Madrid TV, зробленого після перемоги над Реал Сосьєдад з рахунком 2:1.
У заяві йдеться:
— Реал Мадрид готує звіт про все, що сталося в перших чотирьох турах Ла Ліги та що сталося минулого сезону. Досьє, цей звіт, який буде подано до ФІФА, щоб вони уважно врахували те, що відбувається в іспанському футболі щодо суддівства.
Причиною невдоволення стало вилучення Діна Гюйсена на 32-й хвилині матчу проти Сосьєдада. Захисник зупинив прорив Мікеля Оярсабаля, який виходив сам на сам із воротарем, і арбітр одразу показав йому пряму червону картку.
Раніше стало відомо, що Мейну може змінити Манчестер Юнайтед на Реал у січні.