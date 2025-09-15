Іспанія

Клуб підготує досьє за підсумками перших турів і минулого сезону.

Мадридський Реал планує направити офіційну скаргу до ФІФА через ситуацію із суддівством в іспанській першості. Про це стало відомо після оголошення на клубному телеканалі Real Madrid TV, зробленого після перемоги над Реал Сосьєдад з рахунком 2:1.

У заяві йдеться:

— Реал Мадрид готує звіт про все, що сталося в перших чотирьох турах Ла Ліги та що сталося минулого сезону. Досьє, цей звіт, який буде подано до ФІФА, щоб вони уважно врахували те, що відбувається в іспанському футболі щодо суддівства.

Причиною невдоволення стало вилучення Діна Гюйсена на 32-й хвилині матчу проти Сосьєдада. Захисник зупинив прорив Мікеля Оярсабаля, який виходив сам на сам із воротарем, і арбітр одразу показав йому пряму червону картку.

Раніше стало відомо, що Мейну може змінити Манчестер Юнайтед на Реал у січні.