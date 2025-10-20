Команди зіграли внічию 1:1 у матчі сьомого туру чемпіонату Італії.
Кремонезе - Удінезе, getty images
20 жовтня 2025, 23:40
Кремонезе — Удінезе 1:1
Голи: Терраччано, 4 - Дзаніоло, 51
Кремонезе: Сільвестрі — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті — Дзербін (Барб'єрі, 61), Паєро (Лордкіпанідзе, 62), Бондо, Вандепютте (Сарм'єнто, 74), Пеццелла — Варді, Бонаццолі (Васкес, 75)
Удінезе: Окоє — Гоглічідзе, Кабаселе, Соле — Дзанолі (Ехізібуе, 86), Еккеленкамп (Пйотровські, 62), Карлстрем, Атта (Міллер, 86), Камара — Байо (Букса, 62), Дзаніоло (Девіс, 75)
Попередження: Дзербін, Вандепютте, Паєро, Варді — Гоглічідзе, Кабаселе