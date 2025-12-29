Італія

Українець може зіграти проти команди Маліновського.

Український нападник Артем Довбик може повернутися на поле після травми — він увійшов до попереднього складу Роми на поєдинок 17-го туру Серії А проти Дженоа.

Римський клуб оприлюднив список із 22 футболістів, серед яких опинився і 28-річний українець. Востаннє Довбик виходив на поле 9 листопада у матчі з Удінезе, однак тоді був змушений залишити гру ще в першому таймі через ушкодження.

До заявки Роми також увійшли воротарі Васкес, Голліні та Свілар, захисники Ренш, Анхеліньйо, Цимікас, Челік, Ермосо, Манчіні, Зюлковський, Веслі, Мірра і Гіларді, півзахисники Крістанте, Коне, Романо та Пізіллі, а також нападники Фергюсон, Соуле, Дібала й Ель-Шаараві.

Матч проти Дженоа відбудеться сьогодні, 29 грудня, початок о 21:45.