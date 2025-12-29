Італія

Турецький гранд розглядає варіанти оренди або повноцінного трансферу Крістофера Нкунку.

Стамбульський Фенербахче виявляє серйозний інтерес до нападника Мілана Крістофера Нкунку та готовий запропонувати за нього суму в межах 30–35 мільйонів євро. Про це повідомляють турецькі джерела.

Клуб розглядає одразу два сценарії — оренду форварда або повноцінний трансфер. Водночас за 26-річним французом стежать також представники англійської Прем’єр-ліги та німецької Бундесліги, що може ускладнити переговори.

Чинний контракт Нкунку з Міланом розрахований до літа 2030 року. У поточному сезоні він провів 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.