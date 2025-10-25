"Россонері" втрачають очки на Сан-Сіро.
getty images
25 жовтня 2025, 00:15
В рамках восьмого туру італійської Серії А Мілан приймав на Сан Сіро Пізу.
На початку гри рахунок відкрив нападник "россонері" Рафаель Леан. На 60-й хвилині півзахисник Хуан Куадрадо відновив рівновагу, забивши з пенальті. На 86-й хвилині нападник М'бала Нзола вивів Пізу вперед, але у компенсований час Мілан вирвав нічию завдяки дальньому удару Атакаме.
Після восьми матчів чемпіонату Італії команда Массіміліано Алегрі набрала 17 очок і посідає перше місце. Піза заробила чотири очки і розташовується на 18-му рядку.
Мілан — Піза 2:2
Голи: Леау 7, Атекаме 90+3 – Куадрадо 60 (пен.), Нзола 86
Мілан: Маньян, Де Вінтер, Габбія, Павлович, Салемакерс, Річчі, Модрич, Фофана, Бартезагі (Атекаме 76), Леау, С. Хіменес (Нкунку 76)
Піза: Шемпер, Канестреллі, Альбіоль (Калабрезі 46), Караччоло, І. Туре, Акінсанміро, Ебішер, Бонфанті (Куадрадо 46), Трамоні (Вурал 71), Мейстер (Морео 71), Нзола
Попередження: Атекаме 82 — Ебішер 31, Вурал 84, Караччоло 90+6