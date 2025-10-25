Італія

"Россонері" втрачають очки на Сан-Сіро.

В рамках восьмого туру італійської Серії А Мілан приймав на Сан Сіро Пізу.

На початку гри рахунок відкрив нападник "россонері" Рафаель Леан. На 60-й хвилині півзахисник Хуан Куадрадо відновив рівновагу, забивши з пенальті. На 86-й хвилині нападник М'бала Нзола вивів Пізу вперед, але у компенсований час Мілан вирвав нічию завдяки дальньому удару Атакаме.

Після восьми матчів чемпіонату Італії команда Массіміліано Алегрі набрала 17 очок і посідає перше місце. Піза заробила чотири очки і розташовується на 18-му рядку.