Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 26 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках восьмого туру італійської Серії А-2025/26 римський Лаціо прийматиме туринський Ювентус.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 26 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Два солідні клуби в поганій формі закриють черговий тур чемпіонату Італії цього недільного вечора. Ювентус не знає смаку перемог уже протягом семи матчів (5Н, 2П) у всіх турнірах, так і не порадувавши своїх уболівальників бодай одним голом у ворота минулих трьох суперників. Лаціо не відволікається на єврокубки, але й це не допомагає Мауріціо Саррі повернути римлянам необхідну стабільність.

Лаціо за різних обставин пощастило уникнути поразок як від Торіно вдома (3:3), так і від Аталанти в Бергамо (0:0). Гравці столичного клубу від початку нової кампанії Серії А тричі відзначилися трьома або більше результативними ударами за матч, але в чотирьох інших випадках дозволили своїм суперникам завершити поєдинок без пропущених голів.

Атакувальна ланка Ювентуса теж не є взірцем стабільності. Чотири з дев'яти голів туринців у Серії А-2025/26 їхні гравці забили у ворота Інтера вдома, після чого відзначилися тільки двома результативними ударами в наступних чотирьох матчах. Майбутнє Ігора Тудора в клубі оповите невідомістю й невдача сьогодні цілком може виявитися для нього фатальною.

Нічия в цій недільній дуелі навряд чи влаштує бодай одну зі сторін, але не схоже, що зараз вони спроможні виявити сильнішого. У той же час за версією букмекерів фаворитами сьогодні є підопічні Тудора. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.19, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Марушич — Гендузі, Катальді, Башич — Ісаксен, Діа, Дзакканьї

Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті, Ругані, Келлі — Калулу, Тюрам, Локателлі, Камб'язо — Консейсан, Їлдиз — Девід

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА