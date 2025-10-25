Втрата для Конте.
Алекс Мерет, getty images
25 жовтня 2025, 11:53
Воротар італійського Наполі Алекс Мерет не допоможе своїй команді найближчим часом.
За інформацією італійського порталу ANSA, 28-річний італієць у п'ятницю зазнав пошкодження під час тренувальної сесії.
Зазначається, що у голкіпера діагностовано перелом плюсневої кістки на правій нозі. В наслідок цієї травми він пропустить близько місяця.
Цього сезону Алекс Мерет провів за Наполі чотири матчі, пропустив чотири голи та відіграв двічі "на нуль".