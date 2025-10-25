Італія

Одне очко, краще ніж нічого.

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився про нічию у матчі восьмого туру італійської Серії А з Пізою (2:2). Його слова наводить Sky Sports Italia.

"Ми раді, що змогли вирвати нічию наприкінці. Ми припускалися помилок, потрібно проаналізувати ситуацію і попрацювати над тим, що не вийшло.

Ми повинні були вести 2:0, але в той же час надто глибоко відходили: між нападаючими та півзахисниками було надто багато простору, розриви в середині поля були великі. Повівши 1:0 ми втратили компактність і розтяглися по всьому полю.

Щодо останніх п'яти хвилин, то потрібно покращити два аспекти: у такий час достатньо двох моментів, щоб виграти матч, але також не можна втрачати пильність – Павловичу довелося наздоганяти Нзолу.

Піза провела хороший матч, вміло використовуючи наші слабкості. Коли м'яч був у суперника, гравці надто далеко тікали, припускати такого не можна. Після того, як рахунок став 1:0, ми повинні були подвоювати перевагу. Ми мали моменти у штрафному, коли слід було діяти уважніше. Нам потрібно продовжувати працювати над цим та удосконалюватись", — заявив Аллегрі.

Наразі Мілан лідирує у Серії А набравши 18 очок після 8 зіграних матчів, але найближчі конкуренти мають гру в запасі.