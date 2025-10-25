Італія

Переможець Ліги чемпіонів дав свою оцінку італійським командам.

Колишній нападник туринського Ювентуса та збірної Італії, а нині радник президента французького Марселя Фабріціо Раванеллі висловився про боротьбу за перемогу в італійській Серії А. Його слова наводить Corriere dello Sport.

"Мілан та Інтер боротимуться за Скудетто до кінця. Я переконаний, що Ківу чудово справляється, і я безмірно поважаю Аллегрі, тому що він один із найбільших талантів Італії.

Ювентусу потрібен час, зараз вони не можуть конкурувати з такими командами, як Наполі, Інтер та Мілан. Нам треба дати генеральному директору Комоллі та всьому керівництву можливість спокійно попрацювати. Думаю, для них гонка за Скудетто триватиме кілька років.

Я зустрічався з Комоллі, і він справив на мене враження людини, яка має необхідний досвід для розвитку клубу", – сказав Раванеллі.

Нагадаємо, що Фабріціо Раванеллі протягом рівно трьох місяців 2018 року працював головним тренером київського Арсеналу.