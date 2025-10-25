Getty Images
25 жовтня 2025, 18:20
Удінезе — Лечче 3:2
Голи: Карлстрем, 16, Девіс, 37, Букса, 89 - Беріша, 59, Ндрі, 90+6
Удінезе: Окоє — Гоглічідзе, Кабаселе, Соле — Дзанолі, Еккеленкамп, Карлстрем, Атта, Камара — Дзаніоло, Девіс
Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Гельгасон, Рамадані, Беріша — П'єротті, Штулич, Моренте
Парма — Комо 0:0
Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Валенті — Ордоньєс, Бернабе, Кейта, Естевес, Брітшгі — Кутроне, Пеллегріно
Комо: Бюте — Смолчич, Карлос, Кемпф — Войвода, Да Кунья, Перроне, Какере, Морено — Пас — Мората