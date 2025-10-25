Удінезе — Лечче 3:2
Голи: Карлстрем, 16, Девіс, 37, Букса, 89 -  Беріша, 59, Ндрі, 90+6

Удінезе: Окоє — Гоглічідзе, Кабаселе, Соле — Дзанолі, Еккеленкамп, Карлстрем, Атта, Камара — Дзаніоло, Девіс

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Гельгасон, Рамадані, Беріша — П'єротті, Штулич, Моренте

 

Парма — Комо 0:0

Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Валенті — Ордоньєс, Бернабе, Кейта, Естевес, Брітшгі — Кутроне, Пеллегріно

Комо: Бюте — Смолчич, Карлос, Кемпф — Войвода, Да Кунья, Перроне, Какере, Морено — Пас — Мората

 