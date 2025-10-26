Цікава новина з Німеччини.
Жером Боатенг, getty images
26 жовтня 2025, 17:53
Колишній захисник Баварії Жером Боатенг не повернеться до мюнхенського клубу для проходження тренерського стажування після масштабних протестів уболівальників клубу. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, протести були викликані судовим вироком 2024 року, який визнав Боатенга винним у заподіянні тілесних ушкоджень своїй колишній дівчині у 2018 році.
Після останнього матчу проти Боруссії Менхенгладбах клуб випустив офіційну заяву:
"У конструктивному обговоренні між «Баварією» та Жеромом Боатенгом цього тижня було ухвалено рішення, що він не проходитиме стажування у клубі. Жером дуже пов’язаний з Баварією і не хоче, щоб клуб зазнав шкоди через суперечливу дискусію навколо його особи", — йдеться в заяві Баварії.