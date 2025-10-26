Німеччина

Цікава новина з Німеччини.

Колишній захисник Баварії Жером Боатенг не повернеться до мюнхенського клубу для проходження тренерського стажування після масштабних протестів уболівальників клубу. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, протести були викликані судовим вироком 2024 року, який визнав Боатенга винним у заподіянні тілесних ушкоджень своїй колишній дівчині у 2018 році.