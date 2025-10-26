Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та криворізький Кривбас.

Динамо Київ та криворізький Кривбас зіграють центральний матч десятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після поразки від турецького Самсунспора (0:3), залучив до стартового складу Піхальонка та Бражка в центрі поля, тоді як Кабаєв та Ярмоленко гратимуть у атаці.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (2:1), використав із перших хвилин Кемкіна в рамці воріт, тоді як Дібанго гратиме ліворуч у захисті.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Шола.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Яцик, Буртник, Рубчинський, Тимчик, Михавко, Герреро, Бленуце, Михайленко.



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Твердохліб, Араухо, Задерака — Лін, Парако, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Хома, Бекавац, Я. Шевченко, Флорес, Боржес, Каменський, Рохас, Мулик, Ндомбазі, Мая.



Гра Динамо Київ — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.