Єдиний гол у першому таймі вирішив долю поєдинку.

Єдиний гол у поєдинку на Стадіо Олімпіко забив Тома Башіч уже на 9-й хвилині — хорват скористався помилкою оборони Ювентуса та влучно пробив із-за меж штрафного. Туринці створили кілька нагод для взяття воріт, але блискуча гра Івана Проведеля не дозволила їм зрівняти рахунок.

У другому таймі команда Ігора Тудора тиснула ще активніше — Влаховіч влучив у поперечину, а Локателлі та Девід мали моменти, проте безрезультатно.

Ювентус не може перемогти вже сім матчів поспіль і не забиває чотири гри підряд. Після цієї поразки туринці залишаються на восьмому місці (12 очок), тоді як Лаціо підіймається на десяту сходинку з 11 балами.

Лаціо — Ювентус 1:0

Гол: Башич 9

Лаціо: Проведель, Лаццарі (Лука Пеллегріні 55), Хіла, А. Романьолі, Марушич, Катальді, Гендузі, Башич (Весіно 68), Ісаксен (Нослін 83), Діа (Педро 83), Дзакканьї

Ювентус: Перін, Калулу, Келлі, Гатті (Жоау Маріу 86), Консейсау, Локателлі, МакКенні (Опенда 78), Коопмейнерс (К. Тюрам 66), Камбіазо (Їлдіз 46), Влахович, Девід (Костич 66)

Попередження: Лаццарі 33, Гендузі 90+1 — Коопмейнерс 30, Локателлі 52, МакКенні 54, Келлі 64