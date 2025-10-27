Італія

Вражаюча гра 20-річного бельгійця за Страсбург у Лізі 1 привернула увагу туринського гранда.

Як повідомляє Sky Sport, італійський Ювентус уважно стежить за прогресом колишнього півзахисника аристократів Дієгу Морейри. Молодий гравець демонструє яскраву гру у складі французького Страсбура, чим і привернув увагу скаутів туринського клубу. ​

Морейра, який народився у бельгійському Льєжі, приєднався до Страсбура влітку 2024 року, перейшовши з Челсі. Його виступи в Лізі 1 стали несподіванкою для багатьох та, як повідомляється, шокували керівництво Ювентуса, яке тепер розглядає гравця як потенційне підсилення. ​

20-річний Морейра, син колишнього гравця Стандарда Алмамі Морейри, вважається універсальним гравцем, здатним зіграти на кількох позиціях на лівому фланзі, включаючи захисника, півзахисника та вінгера.

Раніше він виступав за молодіжні академії Стандарда та Бенфіки, перш ніж приєднатися до Челсі у липні 2023 року. Він також провів нетривалу оренду в Ліоні, перш ніж перебратися до Страсбура, який є клубом-сателітом Челсі.