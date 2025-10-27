Велика втрата для Конте.
Кевін Де Брюйне, getty images
27 жовтня 2025, 14:27
Півзахисник італійського Наполі Кевін Де Брюйне через травму пропустить декілька місяців. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, за результатами обстеження у бельгійця виявлено серйозну травму двоголового м'яза правого стегна.
Нагадаємо, що Де Брюйне отримав пошкодження в першому таймі матчу Наполі — Інтер під час виконання одинадцятиметрового удару.
Цього сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Наполі 11 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.