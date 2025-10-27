Італія

Велика втрата для Конте.

Півзахисник італійського Наполі Кевін Де Брюйне через травму пропустить декілька місяців. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, за результатами обстеження у бельгійця виявлено серйозну травму двоголового м'яза правого стегна.

Нагадаємо, що Де Брюйне отримав пошкодження в першому таймі матчу Наполі — Інтер під час виконання одинадцятиметрового удару.

Цього сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Наполі 11 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.