Головний тренер італійського Мілана Макс Аллегрі висловився про травмованих гравців "россонері". Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Ми знали, що розклад до наступної міжнародної перерви буде заповнений складними та важкими матчами. Ускладнили собі життя у матчі з Пізою, могли б зіграти краще.

У Аталанти багато відмінних та технічних футболістів, грати у Бергамо завжди складно. Це буде пряме зіткнення, тому що нам належить битися з командою, яка бореться за місце у четвірці найкращих. Завтра нам потрібно виявити блискучу техніку, щоб досягти бажаного результату

Завтра до нас повернеться Лофтус-Чік. Пулішич має як мінімум потрапити на лаву запасних на гру з Пармою, а Еступіньян буде відсутній в найближчі кілька тижнів.

Яшарі може приєднатися до команди в середу. Ми постараємося організувати товариський матч, щоб допомогти йому прийти до тями і відновитися під час перерви на матчі збірних", — заявив Аллегрі.

Наступний матч Мілан проведе проти Аталанти в рамках 9-го туру італійської Серії А. Початок гри 28 жовтня, о 21:45 за київським часом.