Італія

Туринці працюють над пошуком нового головного тренера.

Ювентус напередодні офіційно звільнив головного тренера Ігора Тудора після серії невдалих результатів у чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, команду тимчасово очолив Массімо Брамбілла, який працюватиме з командою у найближчих матчах. Водночас генеральний директор туринців Дам’єн Комоллі вже розглядає кандидатів на постійне призначення. Серед головних варіантів – Лучано Спаллетті та Раффаеле Палладіно.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Ювентус також цікавиться Роберто Манчіні, однак як Спаллетті, так і Манчіні вимагають довгострокового контракту (щонайменше до 2027 року) і гарантій щодо підсилення складу.

При цьому зазначається, що туринський клуб досі виплачує компенсацію Тудору та Мотті (+їхнім персоналам) на загальну суму 25 млн євро за сезон, контракти яких чинні до 2027 року, що створює додаткове фінансове навантаження.

Нагадаємо, після дев’яти турів Серії А Ювентус посідає восьме місце, а в Лізі чемпіонів має лише 2 очки після трьох матчів – поразка від Реала (0:1) і нічиї з Вільярреалом (2:2) та Боруссією Дортмунд (4:4).