Італія

Массимо Брамбілла тимчасово очолить команду, поки клуб шукає нового головного тренера.

Керівництво Ювентуса офіційно повідомило 47-річного Ігора Тудора про його звільнення через незадовільні результати команди в останніх поєдинках.

До призначення нового наставника обов’язки головного тренера тимчасово виконуватиме асистент Массимо Брамбілла.

Серед можливих кандидатів на заміну розглядаються Лучано Спаллетті, Роберто Манчіні, Раффаеле Паладіно, а також Тіагу Мотта, який був звільнений у березні 2025 року, але досі має чинний контракт із клубом до 2027 року.

На цей час Ювентус займає лише сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. В останніх турах команда зазнала поразок від Комо (0:2) та Лаціо (0:1), що стало головною причиною зміни керівництва тренерського штабу.