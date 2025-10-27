Массимо Брамбілла тимчасово очолить команду, поки клуб шукає нового головного тренера.
Ігор Тудор, Getty Images
27 жовтня 2025, 14:21
Керівництво Ювентуса офіційно повідомило 47-річного Ігора Тудора про його звільнення через незадовільні результати команди в останніх поєдинках.
До призначення нового наставника обов’язки головного тренера тимчасово виконуватиме асистент Массимо Брамбілла.
Серед можливих кандидатів на заміну розглядаються Лучано Спаллетті, Роберто Манчіні, Раффаеле Паладіно, а також Тіагу Мотта, який був звільнений у березні 2025 року, але досі має чинний контракт із клубом до 2027 року.
На цей час Ювентус займає лише сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. В останніх турах команда зазнала поразок від Комо (0:2) та Лаціо (0:1), що стало головною причиною зміни керівництва тренерського штабу.