Італія

Джузеппе Сала заявив, що місто, Інтер та Мілан перебувають на фінальній стадії.

Майбутнє легендарного стадіону Сан-Сіро (Джузеппе Меацца) може визначитися вже найближчими днями.

Мер Мілана Джузеппе Сала оголосив, що довгоочікуваний продаж арени футбольним клубам Інтер та Мілан близький до завершення. ​Виступаючи у вівторок, 28 жовтня, на відкритті нового муніципального ринку, Сала надав ключове оновлення щодо статусу переговорів.

​"Ми дійшли до того, що думаємо, що до п'ятниці остаточний акт купівлі-продажу буде підписано", — цитує мера La Gazzetta dello Sport.

​Сала підтвердив, що процес знаходиться в активній фазі:

"Ми працюємо над цим годинами з нотаріусом та з обома клубами".

​Це означає, що муніципалітет Мілана та клуби досягли згоди щодо передачі стадіону та прилеглих територій у власність Інтера та Мілана, що відкриває шлях до подальших планів з реконструкції або будівництва нової арени.