Джузеппе Сала заявив, що місто, Інтер та Мілан перебувають на фінальній стадії.
Сан-Сіро, Getty Imges
28 жовтня 2025, 18:40
Майбутнє легендарного стадіону Сан-Сіро (Джузеппе Меацца) може визначитися вже найближчими днями.
Мер Мілана Джузеппе Сала оголосив, що довгоочікуваний продаж арени футбольним клубам Інтер та Мілан близький до завершення. Виступаючи у вівторок, 28 жовтня, на відкритті нового муніципального ринку, Сала надав ключове оновлення щодо статусу переговорів.
"Ми дійшли до того, що думаємо, що до п'ятниці остаточний акт купівлі-продажу буде підписано", — цитує мера La Gazzetta dello Sport.
Сала підтвердив, що процес знаходиться в активній фазі:
"Ми працюємо над цим годинами з нотаріусом та з обома клубами".
Це означає, що муніципалітет Мілана та клуби досягли згоди щодо передачі стадіону та прилеглих територій у власність Інтера та Мілана, що відкриває шлях до подальших планів з реконструкції або будівництва нової арени.