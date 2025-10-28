Італія

Легендарний воротар Ювентуса висловився про можливе призначення Лучано Спаллетті.

Ювентус напередодні офіційно звільнив головного тренера Ігора Тудора після серії невдалих результатів у чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Колишній голкіпер туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон прокоментував чутки про те, що новим головним тренером туринців може стати Лучано Спаллетті.

"Це був би більш ніж правильний професійний вибір для нього. Він людина футболу, людина поля, чудова особистість і чудовий тренер.

Спаллетті — найкраща людина в цій справі з точки зору досвіду, харизми та авторитету. Він правильна людина для амбітних клубів. Шкода не бачити його на лаві запасних.

У світлі цього мені дуже шкода Тудора, виняткового партнера по команді"– цитує слова легендарного воротаря видання Corriere dello Sport.

Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" також розглядає варіант із призначенням Раффаеле Палладіно.