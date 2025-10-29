Італія

18-річний нападник відзначився п’ятим голом у сезоні Серії B та продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира чемпіонату.

Український форвард Богдан Попов знову став героєм Емполі у матчі десятого туру Серії B. Його команда зіграла внічию з Сампдорією — 1:1.

Попов розпочав гру на лаві запасних і вийшов на поле лише на 73-й хвилині, проте вже за чотири хвилини зумів відкрити рахунок. Але суперник зумів зрівняти рахунок ближче до фінального свистка.

Варто відзначити, що команда Попова грала в меншості з 65-ї хвилини після вилучення Сальваторе Елії, що лише підкреслює важливість гола українця.

Після цього результату Емполі має 11 очок і посідає 12-ту сходинку в таблиці Серії B.

Для Попова цей м’яч став уже п’ятим у восьми матчах сезону. Завдяки цьому він посідає друге місце у списку бомбардирів, поступаючись лише Етторе Гліоцці, який має шість голів.