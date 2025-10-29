Італія

Ексфутболіст туринців прокоментував звільнення Тудора.

Туринський Ювентус кілька днів тому оголосив про звільнення головного тренера Ігора Тудора на тлі поразки від римського Лаціо, яка стала частиною невдалої серії виступів команди.

У контексті цієї події французький колишній захисник "Старої Синьйори" Патріс Евра вирішив звернутись до футболістів клубу.

"Я просто хочу повернутись до теми звільнення Тудора. Дякую тренеру за все.

Але це повідомлення для гравців. Коли звільняють тренера, це означає, що ти не впорався зі своєю роботою на полі. Зі мною таке трапилось лише одного разу за всю мою кар'єру, коли я грав за Манчестер Юнайтед, і вони звільнили Девіда Моєса.

Я відчував себе жахливо, і сподіваюся, що гравці зараз у Ювентусі відчувають те саме, адже за пару років у них змінилося три чи чотири тренери. Ви в Ювентусі, ви маєте взяти на себе відповідальність. Проблема в тому, що це не працює з новим поколінням, бо воно надто м'яке.

Тому всі коментатори та експерти, колишні гравці даремно витрачають час, розмовляючи з ними. Ювентус повністю змінився, ми втратили справжні цінності. Я пам'ятаю свій перший матч з Андреа Аньєллі, я був радий бачити всю історію: у нас були Павел Недвед, Платіні та інші.

Прибрали тренера, тож тепер у вас немає виправдань. Якщо не хочете залишатись в Ювентусі, то робіть щось. Ви надто м'якотілі", — ідеться у повідомленні в соціальних мережах ексфутболіста.

Свого часу за Ювентус Евра відіграв 82 матчі, забив три голи та віддав сім гольових передач у період із 2014 по 2017 роки.

Нагадаємо, що туринці також визначились із заміною для Тудора.