Португалець відчув дискомфорт у стегні.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі прокоментував рішення зняти з гри нападника Рафаеля Леау під час поєдинку 9-го туру Серії А проти Аталанти, який завершився внічию 1:1.

Португалець розпочав матч у стартовому складі, але залишив поле вже в перерві.

"Заміна Леау? Він пішов, бо відчув дискомфорт у стегні", — цитує слова Аллегрі журналіст Ніколо Скіра.

Єдиний гол Мілана забив Самуеле Річчі. У поточному сезоні 26-річний Леау провів шість матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма забитими м’ячами.