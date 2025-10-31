Інше

Федерація футболу Анголи домовилася про поєдинок із чинними чемпіонами світу, погодившись на умови, від яких відмовилися навіть марокканці.

Під час листопадової міжнародної паузи збірна Анголи отримає унікальну можливість помірятися силами з Аргентиною. Цей матч стане частиною підготовки африканської команди до Кубка африканських націй 2025 року, що відбудеться в Марокко.

Як повідомляє Sport News Africa, ангольська федерація вирішила організувати поєдинок саме 14 листопада, присвятивши його до святкування Дня незалежності країни. За право прийняти Лео Мессі та його партнерів Ангола заплатить близько 12 мільйонів євро.

Раніше Аргентина вела переговори з Федерацією футболу Марокко, однак сторони не дійшли згоди — аргентинці вимагали понад 10 мільйонів євро та повне покриття витрат на переліт команди до Рабату. Ці умови виявилися надто дорогими для марокканців, натомість Ангола прийняла їх без вагань.

Раніше Суле підтвердив пропозицію грати за Італію.